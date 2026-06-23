Emekli komiser feci şekilde öldü! Kamyona ok gibi saplandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde Samsun-Sinop kara yolunda hızla ilerleyen emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket (53) idaresindeki motosiklet, kavşaktan yolu karşıya geçmekte olan Mustafa Karaçoban yönetimindeki kamyonun tekerlerinin arasına girdi.

Motosiklet kamyonun arka iki tekeri arasına ok gibi saplanırken motosiklet sürücüsü Bereket olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bereket’in uzun yıllar Samsun’da Recep Tokur Polis Merkezi’nde görev yaptığı, daha sonra Sivas’a tayin olduğu ve buradan komiser yardımcısı olarak emekliye ayrıldığı öğrenildi.