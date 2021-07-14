Emekli İstihbaratçı Coşkun Başbuğ’dan çarpıcı uyarı: Türkiye'yi Afganistan'da bekleyen en büyük tehlike...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin Afganistan politikasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sancakplus sitesine konuşan Coşkun Başbuğ, "Türk askeri Afganistan'a ilk defa gitmiyor, Türk askeri Kabil Havalimanı'nda ilk defa varlık göstermiyor ve Türk askeri ilk defa Afganistan ile siyasi bir ilişkiye girmiyor" ifadelerini kullandı.

İşte Başbuğ'un o açıklamaları:

ABD ile görüşmeler devam ediyor ve Sayın Akar'ın da ifade ettiği gibi ABD ile görüşmelerde olumlu sonuçlar alındığı ifade ediliyor. Ancak burada şunu görmekte ve bilmekte fayda var; Türk askeri Afganistan'a ilk defa gitmiyor, Türk askeri Kabil Havalimanı'nda ilk defa varlık göstermiyor ve Türk askeri ilk defa Afganistan ile siyasi bir ilişkiye girmiyor. Dolayısıyla bildiğimiz bir coğrafya, bildiğimiz bir toplum ve bildiğimiz bir alan. Bu nedenle Türk askeri anlaşma sağlandığı taktirde Kabil Havalimanı'nda ciddi anlamda başarı sağlar.

"Türkiye'yi bekleyen tuzak..."

Ancak bu birilerinin işine gelmeyebilir. Ki keza hemen yanı başındaki Bagram Hava Üssü yine Kabil Havalimanı, bunlar Afganistan'ın dünyaya açılan pencereleri. Ancak bu bahsetttiğimiz yerler ABD tarafından 20 yıldır çok kirli ve karanlık işler için kullanıldı. Uyuşturucuyu dünyaya pazarlayan ABD, bu iki havalimanını aktif bir şekilde kullandı. Şimdi ABD'nin bu kurduğu ilişkiler bir anda sonlandırıldı mı, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle bu ilişki ağı bitti mi? Bunu söylemek için akılla alay etmek gerekir çünkü ABD'nin kurmuş olduğu kirli ilişkiler malesef coğrafyada halen devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'yi bekleyen tuzakların en büyüklerinden biri böylesi kirletilmiş coğrafyada yürütülecek olan uyuşturucu trafiği.

Burada ABD, Türkiye'yi iç siyasette de zora koşmak ve zora düşürmek için bir takım kirli işlere ev sahipliği yaparak bölgede tesis ettiği uyuşturucu trafiğini Türkiye'nin üzerine yıkmak isteyebilir ve bu yolla Türkiye'yi dünya kamuoyu nezdinde uyuşturucu ile iştigal içerisinde bir devlet konumuna sokmak isteyebilir. İşte bu tuzaklara yönelikte çok uyanık ve dikkatli olmak durumundayız. Zaten bana göre görüşmelerin bu derece uzun sürmesinin nedeni de budur. Türkiye burada hiçbir ülkeye imtiyaz tanımadan alabildiğine alan hakimiyetini tesis ettiği bir düzen kurmak istiyor. Bunu yapabilecek miyiz? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben yapabileceğimiz kanaatindeyim. Taliban elbette bu sürece başta karşı çıkıyor. Ancak Taliban içerisinde de çok farklı franksiyonlar olduğunu bilmekte fayda var. Taliban'ın bir kısmı ABD ile bu kirli ilişkileri halen devam ettiren unsurlar. İşte bu unsurlar tarafından yapılan sabote ve direnme faaliyetleriyle karşılaşabiliriz. Ama ben Taliban'ın ekserisinin Türkiye'nin Afganistan'da bulunmasından memnuniyet duyacağını ve Türkiye'nin de Taliban'ı sistemin dışına itmek yerine hükümet ile beraber masaya oturtarak sürecin içerisine dahil edecek bir siyasi süreci başlatacağını düşünüyorum. İşte bu olduğu taktir de Afganistan'da çok olumlu adımlar birbiri ardına gelir diye değerlendiriyorum.