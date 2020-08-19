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Gündem Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ: Sona yaklaşıyoruz
Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ: Sona yaklaşıyoruz

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonların ardından terör örgütünün sonunun yaklaştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:18:00 - 2020-08-19 19:19:23

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, terör örgütü PKK’nın artık son dönemini yaşadığını belirtti.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, 24 TV’de ekranlara gelen Moderatör Gece isimli programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Coşkun Başbuğ, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Artık rahat hareket edemeyen iki sözde liderin bir araya gelemediği bir dönem yaşanıyor. Sincar gibi noktalarda büyük bir kaçış yaşanıyor. Artık son dönemlerini yaşıyorlar. Cemil Bayık geçen operasyonda kıl payı kurtuldu. Bundan sonra sıra artık ona geliyor. Kurtulması artık güç olacak” ifadelerini kullandı.

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