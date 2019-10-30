Emekli intibak son dakika çıkacak mı?

Milyonlarca emekli intibak yasasının çıkıp çıkmayacağını sorgulamakta. 2000 sonrası emekliler, 2000 öncesi emeklilere oranla daha az maaş alıyor. Emekliler arasındaki bu maaş farkının kapatılmasını bekliyor. Emekli intibak yasası heyecanla bekleniyor. 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası binlerce kişi tarafından gün aşırı aranıyor.

Enflasyon rakamları açıklandı. Haziran'da TÜFE yıllık yüzde 15.72'ye çekildi. Enflasyon rakamları emekliler tarafından heyecanla bekleniyordu. Temmuz ayında zam alacak olan SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve memur emeklileri zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu araştırırken bir yandan da enflasyon farkının ne kadar olduğunu sorguluyor. Enflasyon farkı ilk 5 ayda 4.99 olmuştu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SSK'lı ve Bağ-Kur'luların alacağı zam yüzde 5, memurların alacağı zam ise yüzde 6 oldu.

Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekliler intibak ve ek ödeme artışı beklerken, işçiler asgari ücret artışına kilitlendi. Memurlar ise ek gösterge değişikliği ve yarı zamanlı çalışma istiyor. Meclis'in açılmasıyla milyonlarca emekli, memur ve işçi gelirlerini artıracak düzenlemeler için bekleyişe geçti. Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa tasarılarıyla ödemeler ve maaşlarda artışlar yaşanacak. Bazı düzenlemeler ile de sosyal haklar genişletilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için yasa beklentisi taşıyor. Faruk Erdem’in haberine göre, yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis'i adres göstermişti. Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak. Daha önce çıkartılan yasa ile 2000 yılı öncesinde emekli olmuş SSK'lıların maaşlarında 50 lira ile 355 lira arasında artışlar yaşanmış ve maaşlar arası farklılıklar giderilmişti. Şimdiki beklenti ise SSK'lılar ile birlikte Bağ-Kurluların da kapsama alınması yönünde.