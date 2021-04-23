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Ekonomi Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emekli ikramiyesi ne kadar oldu 2021, ne zaman ödenecek, zam belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi kaç lira yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:45:00 -
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, ramazan ayının gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayına denk geliyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

 

Emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 sefer veriliyor. Emekli bayram ikramiyesinin enflasyon oranında artırılacağı belirtildi. Ancak henüz emekli bayram ikramiyesi yeni tutarı belli olmadı. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında emekli ikramiyesi ödeme tarihi ile ilgili detay yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; ''Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.'' dedi.

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