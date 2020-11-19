Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, başında bulunduğu bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin sorulara cevap verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3600 ek gösterge ile ilgili olarak sorulan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" ifadesini kullandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtlamıştı. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların durumunun sorulması üzerine, Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Emekli ikramiyesi ne kadar artacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmesi durumunda polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin maaşları ile ikramiyelerini doğrudan etkileyecek. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 3600 ek göstergeden 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.