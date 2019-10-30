Emekli ikramiyeleri ne kadar 2020?

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) enflasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar alacaklarını sorgulamakta. YEP enflasyon tahmini veriler ışığında emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne kadar ödenecek? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte emekli zam ve emekli ikramiye haberlerine ilişkin detaylar.

Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor. 2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, tutara yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yapılması beklentisini taşıyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak. Öte yandan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) enflasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, emekliler, 2020'nin Ramazan ve Kurban bayramlarında 240 lira artışla toplam 2 bin 240 lirayı cebine koyabilecek. Beklenti anketine göre ise ikramiye bin 127 liraya, yıllık avantaj 254 liraya ulaşacak.1000 TL emekli ikramiyesi alanlar % 12 zamla 1.120 TL alabilecek. 750 TL emekli ikramiyesi alanlar % 12 zamla 840 TL alabilecek. 500 TL emekli ikramiyesi alanlar % 12 zamla 560 TL alabilecek.

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