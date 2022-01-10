Emekli, dul, yetim aylıkları ne zaman ödenecek? Dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak?

2022 yıllık bazda enflasyon oranı 36.08 olarak belirlendi. TUİK’in açıkladığı bu veri sonrası memur ve emeli maaşları gibi dul ve yetim maaşlarına yapılan zam oranı da belli oldu. 2022 en düşük dul ve yetim maaşı, 500 liradan 627 liraya yükselmiş oldu.

Maaş ve ücret ödemeleri ne zaman?

Kıdem tazminatı ve maaş, ücret ve aylık ödemelerinde yeni düzenlemeye gidildi. İş Kanunu'na göre geciken maaş ve ücret ödemeleri nedeniyle çalışana kıdem tazminatını alıp ayrılma imkanı getirilirken; emekli, dul, yetim aylıklarının ödenme tarihi de değişti. Yeni düzenlemeye göre bu ödemeler resmi ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında yapılacak. 1 Ocak itibariyle ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde yani zamanında ödenecek, yani tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak.

Zamlı aylıklarını ise memur emeklileri 15 Ocak'ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da yüzde 66'lık artıştan hisseleri oranında yararlanacak. İş Kanunu'nda yer alan süresinde ödenmeyen işçi alacaklarına en yüksek faiz oranı uygulanırken, bu hüküm fazla mesai, genel tatil, yıllık izin, kıdem tazminatı için çalışanların alacaklarını da kapsıyor.

Dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak?

2500 liralık emekli aylığı kimleri kapsıyor, dul ve yetimler de yararlanacak mı? En düşük emekli aylığının 2500 liraya yükselmesi SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanları da ilgilendiriyor. Düzenleme yaklaşık 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar. Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 liradan az olamayacak. Aynı şekilde, ölen sigortalıdan dolayı iki kız çocuğu yüzde 25'er hisse ile yetim aylığı alıyorsa, bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme sonrası 625'şer liradan az olamayacak.