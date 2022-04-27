Ramazan ayı 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Emekliler ise bayram öncesi ikramiyelerin hesaplarına ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bayram ikramiyelerinin 1100 TL olarak hesaplara yatacağını belirtti.