  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere ikramiye ödeniyor. Milyonlarca emekli ramazan bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam yapıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:08:00 -
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan ayına kısa bir süre kala pek çok emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi 1,500 TL olur mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan bayramı 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Milyonlarca emekli ise bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. 2021 yılında ramazan bayramı ikramiyelerinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban bayramı ikramiyelerinin ise 12-19 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyeleri 1000 lira olarak ödeniyor. Ancak bayram ikramiyelerinde enflasyon endekslenmesi önerisi bulunuyor. Bu öneri kabul edilirse ikramiyelerin 1146 lira olarak ödenmesi bekleniyor.

Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

Tarım destek ödemeleri ne zaman? Mazot gübre desteği ödendi mi?
Tarım destek ödemeleri ne zaman? Mazot gübre desteği ödendi mi?

Ekonomi

Tarım destek ödemeleri ne zaman? Mazot gübre desteği ödendi mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi
Dünya

İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye ile barışma çağrısında bulundu. Gazete İran'a karşı Türkiye ile ilişkileri düzeltmenin zamanı..
Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!
Siyaset

Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!

Ankara'da heykel dikmekten başka kayda değer bir hizmeti bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte bugünlerde yüzde..
Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor
Gündem

Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay