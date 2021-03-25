Ramazan ayına kısa bir süre kala pek çok emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi 1,500 TL olur mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan bayramı 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Milyonlarca emekli ise bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. 2021 yılında ramazan bayramı ikramiyelerinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban bayramı ikramiyelerinin ise 12-19 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyeleri 1000 lira olarak ödeniyor. Ancak bayram ikramiyelerinde enflasyon endekslenmesi önerisi bulunuyor. Bu öneri kabul edilirse ikramiyelerin 1146 lira olarak ödenmesi bekleniyor.

Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.