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Ekonomi Emekli bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu. İkramiyelerin 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:23:00 -
Emekli bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu

Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan’da hesaplara yatacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan,

4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan,

4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

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Yorumlar

osman

zamsız olarak tabii.
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