Emekli bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı mı? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez 1000’er TL ödeniyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ilk kez bu yıl enflasyon farkı eklenerek ödenecek bundan dolayı da emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjde gelmişti. Başkan Erdoğan’ın emekli bayram ikramiyesi ile ilgili yaptığı açıklama sonrası emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? Emekli bayram ikramiyesi ödeneme tarihi belli oldu mu? soruları sorulmaya devam ediyor. Peki emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesine ilişkin olarak şunları söyledi: “Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.”

Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bilindiği üzere emekli baram ikramiyeleri bayramlardan önce hesaplara yatırılıyor. Bram ikramiyeleri TC kimlik numurasının son rakamına göre açıklanan günlerde vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021, emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayram ikramiyesi 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde hesaplaran yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi 1090 TL olması bekleniyor.