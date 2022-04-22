Ramazan bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Maaşların hesaplara yatırılacağı takvim ise belli oldu. Peki, kimin ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba geçer?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Kim hangi gün bayram ikramiyesi alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağı yönündeki soruya cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen ‘Bayram ikramiyesinde artış olacak mı?’ sorusuna cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde bir kararlarının olmadığını belirterek, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.

Bilgin, "Bu zaten adı üstünde bayram ikramiyesi. Bu, ücret türü veya asgari ücret vesaire gibi bir şey değil. Şu anda öyle bir kararımız yok” dedi.