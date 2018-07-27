Emekli aylık hesap yöntemi değişmeli

Sosyal diyaloğun ve uzlaşma kültürünün büyük önem taşıdığına dikkat çekilen TÜED Başkanlar Kurulu açıklamasında, şu taleplerde bulunuldu:

“Başkanlar Kurulumuzda değerlendirilen ve çözüm bekleyen taleplerimiz şöyledir: SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur mevzuatları, kendi içinde farklılıkları öngördüğünden emekli aylıklarının hesaplanmasında ve artırılmasında eşitlik kuralı sağlanamamıştır. Aynı çatı altında, 2000 öncesi ve sonrası dönemdeki sigortalı çalışmalara ilişkin emekli aylıklarının karma sisteme göre hesaplanması, özellikle de 2008 ekim ayı sonrası dönemde SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanların aylıklarında ciddi kayıplara yol açmıştır. Bu nedenle, 2000 öncesi dönemde uygulanan gösterge sistemine dönülmeli ve kendi içinde adaleti sağlayan yeni bir emekli aylığı hesaplanma sistemi getirilmelidir.”

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki farkın her zam artışında giderek büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, “Kamu toplu sözleşmeleriyle memur emeklilerine farklı zamların uygulanması, eşitliği ve bütünlüğü bozmuştur. Emeklilerimize statü farkı (işçi, memur ve esnaf) gözetilmeksizin seyyanen zam seçeneklerini de kapsayan yeni bir artış sistemi getirilmeli ve emeklilerimize refahtan pay verilmelidir” ifadelerine yer verildi.