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Ekonomi Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
Ekonomi

Emekli aylığı nasıl hesaplanır?

Emekli aylığı hesaplama memur aylığı nasıl hesaplanır? SGK emekli maaşı nasıl hesaplanır? SGK emekli maaşı hesaplama, Bağkur ne kadar emekli maaşı alır? Bağkur emekli aylığı hesaplaması emekliler tarafından sorgulanmakta.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:39:00 -
Emekli aylığı nasıl hesaplanır?

Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılan zamlı maaşın ne kadar olacağını, maaşlara yapılan zamla birlikte ne kadar maaş alacaklarını emekli maaşı hesaplaması yaparak öğrenmekte. Emekli maaşı hesaplama SGK’nın aylık hesaplama sayfası üzerindin (SGK emekli maaşı hesaplamak için tıklayınız.)  ve e devlet üzerinden emekli aylığı hesaplanmakta. Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı, elde edilen ortalama kazanca, doldurulan sigorta prim gün sayısının yanında enflasyon, büyüme hızı gibi pek çok etkene bağlı olarak tespit edilip hesaplanılmakta. Ortalama aylık kazancın, sigorta prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı hesaplanmış olunur. Ortalama aylık gelir de dönemsel tüketici enflasyonuna göre tespit edilir. Büyüme hızının da yüzde 30’u üzerine ekleniyor. Güncellenmiş aylık gelir ile aylık bağlama oranının çarpımından elde edilen sonuç emekli maaşı olarak karışımına çıkıyor.

SGK üzerinden emekli aylığı sorgulama yapmak için SGK emekli aylığı sorgulama sayfası tıklanır. Burada TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus ili ve doğum tarihi doldurularak emekli aylığı sorgulaması yapılır. E devlet emekli aylığı sorgulama yapmak için tıklayınız.

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