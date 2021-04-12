Emekli amiraller tutuklandı mı? Darbe bildirisi yayınlayan emekli amiraller tutuklandı mı?

Kanal İstanbul Projesini bahane ederek 104 emekli amiral eskisi seçilmiş hükümete aba altından sopa göstererek darbe imasını içeren skandal bir bildiriye imza attı. 5 Nisan'da bildiriye imza atan emekli amirallerden 10'u gözaltına alınmış 4'üne ise yaşı gereği üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı. Ardından, savcılığın isteği üzerine 10 amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatılmıştı. 4 amiral bugün ifade vermek için emniyete gitti.

Öte andan skandal bildiriye imza atan 14 emekli amiralin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden 10'u gözaltına alınırken, 4'ü yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak ifadelerini verdi. Geçen cuma günü gözaltı süreleri 4 gün uzatılan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın da ifade işlemleri tamamlandı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından 14 emekli amiralin tutuklanıp tutuklanmayacakları da belli olmuş olacak.