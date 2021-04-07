Emekli amiralin bağlantısı ortaya çıktı: İşte 2 numaranın Sabetaycı aile kökeni!

Amirallerin muhtıra gibi bildirisinde Cem Gürdeniz'in ardından gelen ikinci isim olan emekli amiral Ergun Mengi, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kâmil Erozan’ın ekibinde yer aldığı ortaya çıkmıştı. Erozan’ın Sabetaycı akrabalık bağlarını TUGAM (Türkiye Ulusal Güvenlik Araştırmaları Merkezi) deşifre etti.

Darbe bildirisinden önce adeta teşebbüsü itiraf etmişti

Darbe bildirisine imza atan Kâmil Erozan, muhtıra gibi açıklamadan birkaç gün önce Meclis'te sarf ettiği “Bütçeyi tasarruflu kullanın, çünkü bütçeyi yılın ikinci yarısında biz kullanacağız” ifadelerini kullanarak bir girişimde bulunacaklarını adeta itiraf etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “ülkede seçim yok, yoksa darbe beklentiniz mi var” cevabını vermişti.

İşte İYİ Partili Erozan'ın Sabetaycı akrabalık ilişkileri

TUGAM.org'un deşifre ettiği Ahmet Kâmil Erozan’ın hayatını ve akrabalık zinciri ortaya çıktı.

Ahmet Kâmil Erozan 1969 yılında Saint Joseph Lisesi’nden, 1973 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Okulunu bitirir bitirmez Dışişleri Bakanlığına girdi.

1986-1989 yıllarında NATO Genel Sekreterliği Siyasi İşler Bölümü’nde siyasi danışmanlık yaptı.

1998’de Bosna-Hersek Büyükelçiliği’ne atandı ve 4 yıl bu görevde bulunduktan sonra 2002-2004 yılları arasında AGİT Taşkent Ofisi Başkanı oldu.

Erozan şu anda İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi, Uluslararası İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İyi Partili Erozan’ın babası Agâh Erozan 27 Mayıs Askeri Darbesi’nin yargılamalarında idam cezası verilen 15 kişiden biriydi. Cezası, Milli Birlik Komitesi tarafından ömür boyu hapse çevrildi ve Erozan 1964 yılında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından affedildi.

Bu bahsi 27 Mayıs darbesi Sabetaycıların iki kolu olan Kapani ve Karakaşlar arasındaki mücadeleden ibarettir notunu düşerek kapatalım.

Fenerbahçe yöneticiliği yaptı

Agâh Erozan bir daha siyasete girmese de kariyerine devam etti. 1958 – 1960 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yöneticiliğini yaptı. Kadıköy Moda’ya taşınmış ve “gerçek bir Fenerli” olmuştu.

Erozan Sabetaycı Nadir Nadi'nin de akrabası

Kadıköy Moda’da ikâmet eden başka “Erozanlar” da var. O da Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu Sabetaycı Nadir Nadi’nin karısı, Mustafa Kemal’in arkadaşı şair Celal Sahir Erozan’ın kızı Berin Erozan Nadi…

Berin Erozan Nadi





Sabetaycılarla ilgili araştırmalar yapan Yalçın Küçük bir röportajında Berin Erozan ile Agâh Erozan’ın akraba olduğunu söylüyor;

“… Soyadı Erozan’dı, Berin Nadi’nin kızlık soyadıyla aynı. Zaten Fenerbahçe kulübünün eski başkanlarından Agâh Erozan da akrabasıydı.”

Erozanlar'ın Sabetaycı Nadi ailesinin yanı sıra meşhur dönme aile Uşaklıgillerle de akrabalık bağları bulunuyor.

Ailenin en renklisi Sahir Erozan

Ailenin en renkli ismi dedesinin adını taşıyan ABD vatandaşı Sahir Erozan… Sahir Erozan 78 liraya lahmacun satmasıyla gündem olan Bodrum’daki “Maça Kızı”nın sahibi.

Sahir Erozan

ABD’de ve Türkiye’de işletmecilik yapan Ahmet Kâmil Erozan’ın akrabası Sahir Erozan politikayla da ilgileniyor. 2006 yılında Hürriyet Kelebek’e verdiği röportajdan bir bölüm;

“Washington’da yaşıyorsanız politikaya kayıtsız kalmanıza imkan yoktur. Aynen Ankara gibidir. Ünlü politikacıların çoğu hem müşterim hem de arkadaşımdı. James Rubin (Beyaz Saray eski Sözcüsü) ve Christiane Amanpour (CNN’in ünlü muhabiri, Rubin’in karısı) çok eski arkadaşım. Cities genç politikacıların ve yuppie’lerin buluşma mekanıydı. Ben de doğal olarak politikanın içindeydim ve politikayı seviyordum. Biraz fazla konuşan bir yapım olduğu için sürekli politika konuşuyordum. Yine böyle fazla konuştuğum bir gün, lobi grubundan bir arkadaşım “Ben senden sıkıldım, seni biriyle tanıştıracağım. Bu düşündüklerini ona anlatırsın” dedi. Beni Bill Clinton’ın seçim kampanyasını yapanlardan biriyle tanıştırdı. Ben de kampanyada çalışmaya başladım. Kendi paramı koydum ve fontoplama zincirine katıldım. Şans tabii, ilk defa girdiğim kampanyadaki aday ABD Başkanı oldu.”

Darbe tehditleri, Sabetaycılar, garip akrabalık ve ilişki zincirleri, spor kulübü başkanlıkları, azgın muhalefet ve okyanus ötesi temaslar…

Kaynak: TUGAM