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Gündem Emekli amiral Ergun Mengi mahkemeye sevk edildi
Gündem

Emekli amiral Ergun Mengi mahkemeye sevk edildi

104 emekli amiralin sözde bildirisine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 00:07:00 - 2021-04-13 00:20:10
Emekli amiral Ergun Mengi mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.

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