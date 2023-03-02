Emekli Alman General Erich Vad: Türkiye olmadan yapamayız

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir dönem danışmanlığını yapan emekli Tuğgeneral Erich Vad, Anadolu Ajansı'na (AA) açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’ya askeri yardımların ele alındığı Ramstein’daki temas grubunun üzerinde siyasi müzakerelerin yapılması için siyasi stratejik bir temas grubunun oluşturulmasını öneren Vad, Hindistan, Brezilya, Çin veya Türkiye gibi G20’de yer alan etkili ülkelerin bu grupta yer alabileceklerini ifade etti.

Vad, "Türkiye sonuçta bu ihtilafta çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasları var ve geçen yıl ekonomi anlaşması yaptılar. Yine de Türkiye elbette Batı'nın tarafında ve Ukrayna’ya silah sağlıyor." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl Türkiye’de yapılan görüşmelere yeniden devam edilebileceğini aktaran Vad, "Bu iyi bir fikir olur. O zaman Türkiye çok güçlü ve önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye, Avrupa Birliği için de bir güç unsuru haline geldi. AB'nin de Türkiye'ye yönelik kendisini yeniden konumlandırması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre tüm bu savaşta Avrupa'nın sesi kısık. Avrupa nerede?" diye konuştu.

"Almanya ve Fransa'nın rolü eskisi gibi güçlü değil"

Vad, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonra eski Başbakan Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande’ın söz konusu durumda "en iyisini yapmaya çalıştıklarını" belirterek, "Burada sonuçta başarısız olundu, ancak Minsk Anlaşması'nı başardılar. Bu Minsk Anlaşması'nın birçok konusu aynı zamanda bugünün ve yarının da konularıdır." dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Almanya ve Fransa'nın bugün nasıl bir rol oynadığına ilişkin soru üzerine Vad, bu rolün o dönemdeki gibi güçlü olmadığını, bunun Almanya’daki hükümetin 3 partiden oluşmasından kaynaklandığını, Yeşiller Partisinin ve liberallerin çok fazla Ukrayna yanlısı tutum sergilediklerini anlattı.

Eski General Vad, savaşın Alman güvenlik ve savunma politikasını nasıl etkileyeceğini de değerlendirerek, savaş bittiğinde, NATO savunmasının ön cephesinin daha doğuda olacağına işaret ederek, "Finlandiya ve İsveç burada NATO üyesi olacak. Rusya ile uzun bir cephe hattımız olacak. Almanya’nın da katkı sunması gerekecek. Soğuk Savaş döneminde Doğu ile Batı arasındaki sınır hattı Almanya'nın ortasından geçiyordu. Bugün bu çizgi daha doğudan geçiyor ve bunun sonucunda örneğin Polonya gibi Avrupa’nın doğusundaki ülkeler çok daha fazla önem kazandı." diye konuştu.

"Türkiye olmadan Avrupai ​bakış açısıyla davranamayız"

Almanya’nın Avrupa’daki konumunu koruması gerektiğini, bunun önemli olduğunu vurgulayan Vad, ABD Başkanı Joe Biden’ın Varşova’da Bükreş Dokuzlusu formatında Avrupa’nın doğusundaki ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldiğine işaret etti.

Vad, "Washington, Londra, Varşova ve Kiev ekseninin şu anda en güçlü eksen olduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Artık Berlin ve Paris değil. Bu durumda nasıl davranacağımıza bakmamız lazım. Türkiye’ye Avrupa bileşiminde de önemli rol düştüğüne inanıyorum. Türkiye olmadan Avrupai ​bakış açısıyla davranamayız." dedi.

Biden’ın Almanya’daki ABD üssü Ramstein’dan Ukrayna’ya ve Polonya’ya gittiğini anımsatan Vad, Biden’ın rahatlıkla Berlin’e uğrayabileceğini, ancak bunu yapmadığına işaret ederek, "Bu da bir siyasi mesajdır." ifadesini kullandı.

Vad, NATO’nun birlikte hareket etmesi, Ukrayna’nın desteklenmesinin doğru olduğunu, ancak bunun ölçü ve siyasi olarak akıllıca yapılması ve abartılı olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.