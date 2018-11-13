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Emekli albay mahkemede açıkladı: Başıma silah dayandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada müşteki sıfatıyla ifade veren emekli Jandarma Kurmay Albay Aziz Yılmaz, sanıklardan eski Albay Süleyman Karaca'nın arbede esnasında başına silah dayadığını söyledi.

13 Kasım 2018 Salı 15:25
Emekli albay mahkemede açıkladı: Başıma silah dayandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, emekli Jandarma Kurmay Albay Aziz Yılmaz müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Olay tarihinde Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı olarak görev yaptığını belirten Yılmaz, darbe girişiminin ilk saatlerinde kurmay albaylar Güven Şağban, Ali Demir ve Nurettin Alkan ile darbecilere karşı mücadele vermek için Jandarma Genel Komutanlığına gitmeye karar verdiklerini kaydetti.

Karargaha geldiklerinde Şağban ve Alkan'ın, nizamiyede kendilerini karşılayan silahlı askerlere, yaptıklarının kanunsuz olduğunu ve yasa dışı emirlere uymamaları için uyarıda bulunduklarını aktaran Yılmaz, buna rağmen askerlerin kendilerine silah doğrultularak bölgeden ayrılmalarını istediklerini belirtti.

Askerlerin tehditlerine rağmen geri adım atmadıklarını anlatan Yılmaz, bunun üzerine askerlerin kendilerine silahlı bir şekilde müdahale etmeye başladığını anlattı.

'Başıma silah dayadı'

Darbecilere karşı kendilerini korumaya çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, sanıklardan eski Albay Süleyman Karaca'nın arbede esnasında başına silah dayadığını söyledi.

Yaşanan çatışma sırasında Alkan'ın kolundan vurularak yaralandığını, Albay Şağban'ın ise rehin alındığını anlatan Yılmaz, Alkan'ı hastaneye götürmesi için bir taksiye bindirdiğini ifade etti.

Yılmaz, daha sonra Albay Ali Demir ile Hisarcıklıoğlu Camisi'nde, darbecilere karşı yapılacak operasyonu koordine eden dönemin Harekat Başkanı Tümgeneral Arif Çetin'in yanına gittiklerini kaydetti.

Darbecilerin kontrolündeki karargaha operasyon yapmaları için Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timlerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "JÖAK bir türlü gelmeyince timi almaya gitmeye karar verdik. AK Parti Genel Merkezi'nin önüne geldiğimizde Albay Ali Demir üniformalı olduğu için polis tarafından durdurulduk. Durumu onlara anlattıktan sonra bizi bıraktılar." dedi.

Sabah saatlerinde jandarma ve polis özel harekatın, karargahtaki darbecileri teslim aldığını söyleyen Yılmaz, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

"Birileri devlete silah doğrultmuş"

Beyanı alınan Yılmaz, ardından mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının sorularına cevap verdi.

Müşteki Yılmaz, sanık sorusu üzerine, uçakların Ankara üzerinden alçak uçması ve İstanbul'daki köprülerin askerler tarafından tutulmasıyla darbe girişimi yapıldığını anladığını dile getirdi.

Sanık eski yarbay Bülent Ak'ın "Neden nizamiyeye gelmeden önce silahınızı doldurdunuz?" sorusunu ise Yılmaz, "Birileri devlete silah doğrultmuş, buna rağmen bana neden silah doldurdun deniliyor. Bu askerliğin gereğidir." diye yanıtladı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:25
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. 15 temmuz darbe girişimi
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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