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Emekli Albay Hacımustafaoğulları '27 Nisan'ı değerlendirdi: Hükümet e-muhtıraya karşı dik durmasaydı, FETÖ...

27 Nisan 2007 e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, FETÖ'nün o dönemdeki etkin yapısına dikkat çekerek, "Eğer e-muhtıra amacına ulaşsaydı, eli kuvvetlenecek olan FETÖ'nün mensuplarıydı." dedi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:58
Emekli Albay Hacımustafaoğulları '27 Nisan'ı değerlendirdi: Hükümet e-muhtıraya karşı dik durmasaydı, FETÖ...

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, 27 Nisan e-muhtırasının 12. yıldönümünde yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Hacımustafaoğulları, 27 Nisan 2007'de FETÖ'nün ülkedeki etkin yapısına dikkat çekerek, "2007 yılında silahlı kuvvetler, hükümet, yargı sistemimiz gibi devletin önemli noktaları FETÖ tarafından işgal edilmişti. Eğer e-muhtıra amacına ulaşsaydı, eli kuvvetlenecek olan FETÖ'nün mensuplarıydı." dedi.

'Hedefleri Sisi ile Mısır'ı işgal ettikleri gibi Türkiye'yi parçalamaktı'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD kontorolünde faaliyet gösterdiğini ifade eden Hacımustafaoğulları, "27 Nisan'da e-muhtıra amacına ulaşsaydı Türkiye ABD'nin kucağına atılacaktı. FETÖ'nün hedefi de Türkiye'yi ABD'nin oyuncağı haline getirmekti. Dolayısıyla Türkiye eski vesayet dönemlerinde olduğu gibi batı ve ABD'nin kuklası durumuna gelecekti. Sisi Yönetimi Mısır'ı ne hale getirdiyse Türkiye'de öyle bir ülke olacaktı." şeklinde konuştu.

Emekli Albay Hacımustafaoğulları sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Nasıl ki 1979'da İran'da yönetim mollar tarafından ele geçirildikten sonra nasıl Humeyni Fransa'dan kahraman gibi geldiyse, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen de bir devlet adamı edasıyla, büyük adam pozlarıyla Türkiye'de olacaktı."

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:58
  1. Ankara
  2. 27 Nisan e-muhtırası
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Fransa
  5. FETÖ
  6. e-muhtıra
  7. ABD

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