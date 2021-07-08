  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Duyuruldu! 19 Temmuz'da Biden ile görüşecek
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Emekli albay dehşet saçtı
Sıcak hava balonları, 3 bin yıllık vadide yeniden uçuşa başladı
Gündem Emekli albay dehşet saçtı
Gündem

Emekli albay dehşet saçtı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla tartışan emekli albay, bir komşusunu öldürdü, biri bekçi 2 kişiyi de yaraladıktan sonra kendi canına kıydı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 00:27:00 -
Emekli albay dehşet saçtı

İlçeye bağlı Koru beldesi Hürriyet Mahallesinde bulunan sitede, daha önceden "ses çıkarma" nedeniyle komşuları ve site bekçileriyle husumeti bulunan emekli albay Mehmet Ferah (75), çıkan tartışmada komşusu Metin Ödef'i (57) silahla öldürdü.

Daha sonra sitenin bekçiliğini yapan Osman Yiğit'i (62) ağır yaralayan Ferah, komşusu Tuncay Merve'yi (71) de yaraladıktan sonra sahile giderek intihar etti.

Yaralılar, ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Ferah ve Ödef'in cansız bedenleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay