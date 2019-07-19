Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

Oğuzhan Gültekin Ankara

S-400 bataryalarının teslimatı devam ederken ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasını Akit’e değerlendiren Emekli Albay Ersan Ergür, Türkiye’nin S-400’leri almasıyla sözde dostlarının gerçek yüzlerinin açığa çıkardığını söyledi.

Türkiye’nin dik duruşu dünyaya örnek oldu

“ABD’nin yaptırımlarına karşı, Türkiye’nin dik duruşu bütün dünyaya örnek olmuştur” diyen Emekli Albay Ersan Ergür, “Tarih bunu yazacaktır. Bu durum ABD’nin dünya devletleri karşısındaki itibarını, dünya üzerindeki hegemonyasının sonunun başlangıcı olacaktır. Bu yaşanacaklarda da Türkiye’nin imzası olacaktır. Türkiye coğrafyasında her zaman bedeller ödemiştir. Bu olaylar yüzünden de bedeller ödüyoruz. Ama bu bedeller ödenmeden huzur, barış sağlanamaz. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nda konulan ambargo nasıl ki Türkiye’yi yerli ve milli olmaya teşvik ettiyse, bugün de bu olaylar bizi daha iyiyi yapmaya teşvik edecektir. Türkiye S-400’leri alarak bir müttefikini kaybetmiş algısı oluşturuluyor. Aslında Türkiye, ‘Ben Suriye’de varım, bu bölge benim bölgem’ dediği zaman ABD’yi kaybetti.Yani Türkiye’nin ABD müttefikliğini kaybettiği tarih S-400’lerin geliş tarihi değil, tam tersine bölgede söz sahibi olabilmek için yaptığı girişimlerin tarihidir” ifadelerini kullandı.

Sözde dostlarımızın gerçek yüzünü gösterdi

Bugüne kadar geldiğimiz süreçte ABD hep Türkiye’nin menfaatlerinin dışında hareket ettiğini söyleyen Ergür, “Doğu Akdeniz’de yaşanan sıkıntılarda sözde müttefiklerimiz en büyük sorunu çıkaranlar oldu. Türkiye S-400’leri alarak aslında hiçbir şey kaybetmedi. Aksine sözde dostlarının gerçek yüzlerini açığa çıkardı."

S-400’e milletçe destek var

"Bugün Türkiye’de S-400 bataryalarının gelmesi konusunda milletimiz aksi birşey söylememiştir. Hükümetimizi seven de, sevmeyen de bu konuyu desteklemiş ve devletimizin arkasında durmuştur. Türkiye bu bataryalarla evinin çatısını tamamlaya yönelik büyük bir adım atmıştır. Getirilen sistemler ileriye dönük olarak artırılması ve geliştirilmesi planlanıyor. ABD’nin asıl karın ağrısı bu. Kendi kendine yeten, NATO dışında diğer ülkelerle de ikili ilişkileri iyi olan Türkiye istemiyorlar” şeklinde konuştu.