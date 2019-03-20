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EMAX Araştırma 6 büyükşehirde anket sonuçlarını açıkladı

EMAX Araştırma şirketinin 6 büyükşehirde yaptığı yerel seçim anketine göre Gaziantep, Antalya, Adana, Mersin ve Bursa’da Cumhur İttifakı, Eskişehir’de Millet İttifakı önde görünüyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 21:09
EMAX Araştırma 6 büyükşehirde anket sonuçlarını açıkladı

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 15-19 Mart 2019 tarihleri arasında 6 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında Gaziantep, Antalya, Mersin, Adana ve Bursa’da Cumhur İttifakı, Eskişehir’de ise Millet İttifakı önde görünüyor.

7172 KATILIMCIYA SORULDU

Anket çalışması 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik seçmenlerin parti tercihlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan 18 yaş ve üzeri toplam 7 bin 172 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

İTTİFAKLAR ARASINDA 1-2 PUANLIK YARIŞ VAR

EMAX Araştırma Genel Koordinatörü Sezai Erhan, Antalya, Eskişehir, Adana, Bursa ve Mersin’de Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı arasında kıyasıya bir yarışın olduğunu söyledi. Erhan, “Araştırmamızda Antalya, Eskişehir, Adana, Bursa ve Mersin’de her iki ittifak adayları arasında çok az fark bulunuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 6.8 ila 14.6 aralığında henüz karar vermediği görülüyor. 31 Mart için kararsız kesimin kimden tarafa karar vereceğinde, adayların sürdürdüğü seçim kampanyaları, parti teşkilatlarının sahadaki çalışması, yerel ve ülke gündemi belirlemiş olacaktır. Araştırmamıza göre Gaziantep’te ise Cumhur ittifakı adayı Fatma Şahin’in ipi göğüsleyeceği bekleniliyor” dedi.

GAZİANTEP’TE FATMA ŞAHİN İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ soruldu. Yüzde 47.3’lük kesim AK Parti'nin adayı Fatma Şahin, yüzde 26.5’lik kesim DSP’nin adayı Celal Doğan, yüzde 16.6’lık kesim İYİ Parti adayı Ejder Demir dedi.

MERSİN’DE MHP İLK SIRADA

‘Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ sorulan vatandaşlardan yüzde 34.3’lük kesim MHP’nin adayı Hamit Tuna, yüzde 33.9’u CHP adayı Vahap Seçer, yüzde 18.4 oranında DP adayı Ayfer Yılmaz dedi.

ESKİŞEHİR’DE CHP ÖNDE

CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz Büyükerşen’in yüzde 46.1, AK Parti’nin adayı Burhan Sakallı’nın ise yüzde 44.5 oy alacağı öngörüldü.

BURSA’DA AK PARTİ İLK SIRADA

Araştırmada, vatandaşa 'Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 43,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş, yüzde 42,9'luk kesim CHP'nin adayı Mustafa Bozbey dedi.

ANTALYA’DA AK PARTİ ÖNDE

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'in yüzde 44.5, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'in ise yüzde 42.8 oy alacağı öngörüldü.

ADANA’DA MHP İLK SIRADA

Anket çalışmasında, MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'nün yüzde 42.1, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 41.6 oy alacağı öngörüldü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:09
  1. Mersin
  2. Gaziantep
  3. Eskişehir
  4. Bursa
  5. Antalya
  6. Adana
  7. EMAX Araştırma

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