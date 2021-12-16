EMA'dan 'Johnson&Johnson'a onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen Johnson & Johnson'ın aşısı için Fransa’da yeni bir üretim tesisinin onaylandığı ve Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşılarının üretimini artırdığını duyuruldu. Açıklamada, "EMA'nın insan ilaçları komitesi, Janssen-Cilag International NV şirketi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının üretimi için ek bir üretim tesisini onayladı" ifadeleri kullanılarak, üretim yerinin Fransa'nın Marcy-l'toile şehrinde bulunan ve Sanofi Pasteur tarafından işletilen bölge olduğu belirtildi.

EMA, İspanya’da Moderna aşısının, ABD’de ise BioNTech/Pfizer aşısının yeni tesislerde üretileceğini ifade etti. ROVİ Sözleşmeli İmalat şirketi tarafından işletilen bir İspanyol fabrikasında her ay yaklaşık 25 milyon Moderna aşı dozu üretileceği bildirilirken, BioNTech/Pfizer aşısının ise ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Andover’da Wyeth Pharmaceuticals'in Wyeth BioPharma şirketi tarafından işletilen üretim tesisinde üretileceği aktarıldı.

Şimdiye kadar Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılmasına izin veren EMA, Sputnik V, Vero Cell, Vidprevtyn ve VLA2001 aşılarını incelemeye devam ediyor.