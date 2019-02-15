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Emaar AVM'de Doğu Türkistan’daki acıya kör kaldılar! Çin’in domuz yılını kutladılar

Üsküdar’daki Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi’nde Kızıl Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı zulüm görmezden gelinerek, Çinlilerin “Domuz Senesi” olarak adlandırdığı yeni yıl şaşaa ile kutlandı. AVM, Çin kültürüne ait motif ve desenlerle süslendi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:48
Emaar AVM'de Doğu Türkistan’daki acıya kör kaldılar! Çin’in domuz yılını kutladılar

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Ümmetin kanayan yarası Doğu Türkistan üzerinde Çin tarafından estirilen zulüm fırtınasına en net tepkiyi gösteren Türkiye’nin kararlı tutumunu zedeleyecek bir uygulamayı gazetemiz gün yüzüne çıkarıyor. 35 milyonluk Doğu Türkistan coğrafyasını büyük bir açık hava hapishanesine çeviren Kızıl Çin’in yeni yılının Üsküdar’da bulunan Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi’nde (AVM) şaşalı bir şekilde kutlandığı ortaya çıktı.

Doğu Türkistan’daki zulüm perdeleniyor

Kardeşlik’, ‘eşitlik’, ‘İnsan hakkı’, ‘sosyal adalet’ gibi turnusol kağıdına dönmüş kavramları dilinden düşürmeyen Kızıl Çin, Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslümana ise hayatı zindan ediyor. Müslümanlar üzerinde estirdiği zulmünü gizlemek içinse dünyaya sözde ‘mistik’ kültürünü ihraç ediyor. Her sene Şubat ayının ikinci haftası başlayan ve ‘bahar bayramı’ olarak da bilinen yeni yıl kutlamaları sayesinde Doğu Türkistan’daki zulüm sümen altı ediliyor. Üsküdar’da bulunan ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi de bilerek ya da bilmeyerek Çin’in kirli oyununa alet oluyor. Takvimlerine göre her seneyi bir hayvan ismiyle kutlayan Çin, bu seneyi ‘Domuz yılı’ olarak kutluyor. Emaar AVM de, Çin’in Domız Yılı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor. 

Çin motifleri her yerde

AVM’nin girişini, Çin kültürüne ait motif ve desenlerle süsleyen yönetim, Doğu Türkistan’daki zulmü ise görmezden geliyor. AVM’nin tam ortasında ise, Çin’in yeni yılını sembolize eden ve Uzak Doğu medeniyetine ait kareografilerle donatılan ağaç bulunuyor. Kızıl Çin yönetimi, Ramazan ve Kurban Bayramı başta olmak üzere İslam dinine ait hiçbir ibadetin idrak edilmesine müsaade etmezken, halkın tamamına yakını Müslüman olan Türkiye’de, Çin’in Domuz Yılı’nın ünlü bir AVM eliyle kutlanılması tepki çekiyor. Çin emperyalizminin aleni şekilde meşrulaştırıldığı, skandal kutlamayla ilgili devlet yetkililerinin ise harekete geçmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili gazetemize konuşan Doğu Türkistan Vakfı Genel Başkanı Hamit Göktürk, “Çin yönetimi, milyonlarca Müslüman kardeşlerimizin mağduriyetini kamufle edebilmek için bu tarz kutlamalara başvuruyor” dedi.

Çin yeni yılının kutlanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Göktürk, “Doğu Türkistan’daki dram yürekleri dağlıyor. Türk kamuoyunun hassas olduğu bir konuda böyle bir kutlamanın yapılması kabul edilemez. AVM yönetimini yanlıştan dönmesini, devlet yetkililerinin ise olaya el atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin’in, Müslümanların bayramına izin vermediğini kaydeden Göktürk, “Çin, bizim hiçbir bayramımıza izin vermiyorken, biz onların kültürel sömürü aracı olarak kullandıkları bayramına niye muhatap ediliyoruz?” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:48
  1. Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi
  2. Emaar Square Mall Avm
  3. Emaar Square Mall
  4. Emaar Square
  5. Emaar Alışveriş Merkezi
  6. Emaar AVM
  7. Doğu Türkistan
  8. Çin
  9. Domuz yılı
  10. Doğu Türkistan Vakfı
  11. Hamit Göktürk

YORUM YAZ

  • KaraKara1 sa önce
    Kusura bakmayın ama Türkiye'de doğu türkistan için yürüyüş yapmak bile yasak. Nerde kaldı en yüksek tepkiyi türkiyenin verdiği?Bu avm olayı da üstüne cila oldu.
  • ahmetahmet1 sa önce
    gavura çok özgürlükçü bizimkiler..

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