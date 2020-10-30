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Ekonomi Elysium Thermal’den güvenli tatil hizmeti
Ekonomi

Elysium Thermal’den güvenli tatil hizmeti

Yalova’da bulunan Elysium Th ermal Hotel & SPA’de pandeminin yayılımını önlemek için gerekli her tedbir alınıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:21:00 -
Elysium Thermal’den güvenli tatil hizmeti

Güvenli Turizm Sertifikalı mekânda hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına harfiyen uyuluyor.

Steril ve kaliteli

Toplam 88 odalı olan ve kapalı havuzlarıyla öne çıkan Elysium Thermal Hotel & SPA’in Genel Müdürü Arif Şaldırak, müşterilerini pandemiye karşı korumak için gerekli her adımı attıklarını belirtti. Şaldırak, “Güvenli Turizm Sertifikamız’la ön plandayız. Konuklarımıza steril ve kaliteli hizmet vermekteyiz” dedi. Otellerine rağbetin giderek arttığını kaydeden Şaldırak, “Eskiden Arap misafirlerimiz ağırlıktaydı. Ancak ulaşım imkânlarının artması, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın daha aktif hale gelmesiyle beraber Avrupalı misafirlerimizi de ağırlamaya başladık” diye konuştu. Yalova’nın Termal ilçesinin turistlerin ilgi odağı olduğuna işaret eden Şaldırak, “Elysium Th ermal & SPA’in de yer aldığı bu bölgemiz, yeşil alanlarıyla dikkat çekmektedir. Çok stratejik bir noktadadır. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’ya yakın bir yede konumlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Altın madalyamız var

“Yalova, aslında İstanbul’un ikinci Anadolu Yakası’dır. Bünyesinde termal alanları barındırmaktadır ancak dünyaya yeterince tanıtılmamıştır. Bu nedenle Afyon, Denizli ve Kütahya termalleri daha bilinir durumdadır” ifadelerini kullanan Şaldırak, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu da hakikat ki Termal ilçemiz, hem doğasıyla hem huzuruyla hem temiz havasıyla, hem yeşiliyle hem kaplıcasıyla Güney Marmara’daki en önemli turizm merkezidir. 1911’de İtalya’nın Roma şehrinde bir yarışma yapılmış ve Yalova Termal kaplıca suyumuz altın madalya almıştır. Altın madalyalı Termal’i en iyi şekilde sunmanın ve vakti gelmiştir.”

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