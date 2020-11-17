  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elvan: "Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik"
Ekonomi

Elvan: "Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:43:17 -
Elvan: "Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama
Gündem

Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı. Büyük tepki çeken olay so..
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi
Gündem

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor...
İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı
Gündem

İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'da kaos hakim olmaya başladı. Hakkında infaz emri verilen 25 yaşındaki..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay