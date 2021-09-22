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Dünya El Salvador lideri: En havalı diktatörüm
Dünya

El Salvador lideri: En havalı diktatörüm

Son haftalarda El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 22:56:00 -
El Salvador lideri: En havalı diktatörüm

Bukele, tanımına “Dünyadaki en havalı diktatör” yazdı. Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti. Bukele’nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı “diktatör” nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor.

Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Muhalefetteki “Nuestro Tiempo” Partisi milletvekillerinden Johnny Wright Sol, Bukele’nin yaptığını “oldukça çocukça” bulduğunu söyledi.

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