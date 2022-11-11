ELS Lift EL14 -15, yenilikçi ürünlerini dünyaya tanıttı! Almanya'da Personel Yükseltici Platform...

Dünyanın en büyük inşaat ve iş makineleri fuarında dördüncü kez yer alan ELS Lift, yenilikçi ürünlerini Bauma fuarında kullanıcının beğenisine sundu. 60’dan fazla ülkeden 3 bin 200 katılımcının en yeni ürünlerini sergilediği ve dünyanın her yerinden yaklaşık 495 bin ziyaretçinin katıldığı fuar, geleceğin inşaat teknolojisi, otonom makineler, sürdürülebilirlik, inşaat alanında dijitalleşme ve sıfır emisyon başlıklı temel konuları ele aldı. ELS Lift, fuar süresince FS 1101/8 açık alanda ziyaretçilerini ağırlarken, ELS Lift Satış Pazarlama Direktörü İrfan İşmak yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen ticaret fuarı Bauma’da piyasaya sundukları yeni ve mevcut ürünleri üzerinde yapılan geliştirmeleri uluslararası ölçekte ilk kez kullanıcının beğenisine sunduklarını belirtti. Ürünlere gelen yoğun talepten dolayı mutluluk duyduklarının altını çizen İşmak, AE15, RT12-E ve VM6 ürünlerine yönelik olan ilginin öne çıktığını ve daha çok Almanya, Avusturya, İtalya ve Romanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

“Avrupa için ciddi planlarımız var”

Münih’te gerçekleştirilen Bauma Fuarı’nın, hem bölge pazarındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, hem de yeni iş bağlantılarının kurulması açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran İrfan İşmak “ELS Lift olarak, uzun yıllardır Avrupa pazarında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bölgeye yönelik ciddi planlarımız bulunuyor. Bu yıl standımızda Junior serisi 4,5 ve 5,5 metreye yükselen makinelerimizin yanı sıra, 10 metre çalışma yüksekliğine sahip EL10-T, 12 metreye yükselen EL12 makaslı platformları sergiledik. Dikey personel yükseltici platform kategorisinde yer alan 6 metre çalışma yüksekliğine sahip VM6 ve eklemli personel yükseltici platform AE15’in yeni versiyonunu ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bu ürünlere ek olarak, yeni ürünümüz 19 metre çalışma yüksekliğine sahip makaslı platform EL19’u kullanıcının beğenisine sunduk. Dar şase ve yüksek erişim imkânı ile öne çıkan EL19 kullanıcı dostu bir ürün olarak ELS Lift’in ürün gamında yerini aldı. 2022 yılının başı itibariyle başlattığımız yeşil dönüşüm stratejimiz doğrultusunda piyasaya sunduğumuz e-serisi makaslı platformlardan 12 metre çalışma yüksekliğine sahip EL12-e’de Bauma’da boy gösterdi” dedi.

RT12-E’ye yoğun ilgi

Global arenada ilk kez tanıtılan yeni elektrikli engebeli arazi platformu RT12-E, Bauma 2022’de kullanıcının beğenisine sunuldu. 2023 yılında seri üretime geçmesi planlanan ürün, iç mekân kullanıma uygun olarak, sıfır emisyon özelliği ile öne çıktı. Rakiplerinden farklı olarak hızlı şarj özelliği ve denge ayakları standart olarak sunulmaktadır. 5 bin 100 kg ağırlık ve 500 kg kaldırma kapasitesiyle geniş çalışma sepeti sayesinde daha verimli bir çalışma alanı sunuyor.