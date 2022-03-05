Elon Musk'tan Ukrayna uyarısı: Sadece gerektiğinde açın

Elon Musk, Starlink sisteminin Ukrayna'da hedeflenebileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Kullanıcılara, antenleri kamufle etmelerini ve cihazları insanlardan uzağa yerleştirmelerini tavsiye etti.

Elon Musk Rusya işgali altındaki Ukrayna’yı ihmal etmiyor. Daha önce Ukrayna başbakan yardımcısı tarafından istenen Starlink terminallerinin teminini sağlayan Musk, bu defa da ülkedeki Starlink kullanıcılarını uyardı.

Elon Musk, Ukrayna’daki Starlink kullanıcılarını, devam eden savaşta hedef alınabilecekleri için sistemi sadece gerektiğinde açmaları konusunda uyarıyor.

Musk, Twitter’da Starlink’in hedef alınma olasılığının yüksek olduğunu yazdı. SpaceX CEO’su, kullanıcılara anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirmelerini ve algılanmamak için cihazı hafifçe örterek kamufle etmelerini tavsiye etti.

Güvenlik araştırmacısı olan California Üniversitesi’nden Nicholas Weaver, konuyla ilgili CNN’e verdiği demeçte, Ukrayna’da bir Starlink uydusunun potansiyel dev bir hedef olduğunu söyledi:

“Bir düşmanın havada özel bir uçağı varsa, uydu sinyalini algılayabilir”

Musk, ilk defa Ukrayna’ya yardım etmeye çalışmıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkenin dijital dönüşüm bakanı ve başbakan yardımcısı olan Mykhailo Fedorov, saldırılar sonucunda ülkenin internet hizmetinin kesintiye uğraması nedeniyle daha fazla Starlink istasyonu talep etmiş ve Musk da Ukrayna’daki Starlink internet hizmetini etkinleştirdiğini söylemişti. Ayrıca Fedorov, bir kamyon dolusu Starlink terminalini gösteren bir fotoğraf yayınlayıp SpaceX CEO’su Elon Musk’a teşekkür etmişti.

Ev tipi çanak antenlere benzeyen terminaller, yüksek hızlı internete erişmek için Starlink uydularına bağlanıyor. Standart bir Starlink kitinin fiyatı 499 dolar.