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Teknoloji Elon Musk'tan UFO açıklaması
Teknoloji

Elon Musk'tan UFO açıklaması

ABD'li girişimci Elon Musk, dünyanın birçok noktasında görüldüğü iddia edilen UFO hareketleri ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 07:41:00 -
Elon Musk'tan UFO açıklaması

Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları geliyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau 11 Şubat Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir Amerikan F-22 savaş uçağının Kanada'nın Yukon kenti üzerinde "araba boyutunda" tanımlanamayan bir uçan nesne (UFO) düşürdüğünü duyurmuştu.

Geçen hafta Kuzey Amerika üzerinde ABD hava kuvvetleri tarafından üç adet UFO vurulduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) vurulan son iki nesnenin "[iddia edilen] Çin balonuna pek benzemediğini" fakat Çin malı olduğundan şüphelendiklerini öne sürdü.

Bu olayların ardından Çin Halk Cumhuriyeti, Qingdao yakınlarında bir UFO tespit edildiğini ve yetkililerin onu düşürmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Son olarak da Uruguay Hava Kuvvetleri, 10 Şubat gecesi gökyüzünde yanıp sönen ışıklar olduğuna dair ihbarlar olduğunu ve soruşturma başlatarak bölgeye müfettişler gönderdiğini açıkladı.

Bütün bu olanların ardından, ABD merkezli uydu şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, konuyla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Musk'ın esprili paylaşımında, "Endişelenmeyin, sadece birkaç arkadaşım uğradı..." ifadeleri yer aldı.

 

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