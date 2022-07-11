Elon Musk'tan Twitter'a sert darbe! Resmen çakıldı

Son yılların en popüler milyarderlerinden Elon Musk geçtiğimiz dönemde sosyal medya ağı Twitter'ı satın almak için harekete geçmişti. Bot hesapların çokluğu ve çeşitli bahanelerle satın alma sürecini askıya alan Musk sonunda kararından vazgeçti. Musk'ın bu kararı Twitter'ın hisselerinin sert şekilde düşmesine neden oldu.

Elon Musk'tan Twitter'a sert darbe

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk sosyal medya ağı Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir ücretle satın almak için harekete geçmişti. Çeşitli bahanelerle süreci askıya alan Musk sonunda satın almaktan vazgeçince Twitter hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.

Haftanın ilk işlem gününde şirketin hisseleri açılış öncesinde yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti. Böylelikle şirketin değeri 2,2 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Tesla'nın hisselerinde ise yüzde 1'i aşan yükseliş izlendi.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya şirketinin platformdaki sahte hesaplar hakkında bilgi vermediğini söyleyerek Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını sonlandırdığını bildirmişti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.