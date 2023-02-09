Elon Musk'tan Türkiye açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı düzenlendi

Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

Kısıtlama nasıl oldu

Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına işaret edildi. Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı. Saat 16:30'da başlayan erişim kısıtlaması gece saat 01:00'de sona erdirildi.

"Daha fazlasını anlamaya çalışıyoruz"

Twitter'ın sahibi Elon Musk ise bir kullanıcının Türkiye'deki erişim kısıtlamasıyla ilgili sorusuna "Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Bant daralma nedir?

Deprem görüntüleri ve çığlıklarının sosyal medyada yoğun bir şekilde dile getirilmesi üzerine internet kullanımı 'bant daraltma' ile yavaşlatıldı. Bant genişliği; bir web sitesinin kapasitesini ifade eder. Bant genişliği ne kadar fazlaysa, kullanıcıların bir siteye girmesi o kadar kolay olur. Bu yüzden her web sitesinin kendine ait bir erişim hızı vardır çünkü bant genişliği, her siteye göre değişir. Ancak bant daraltma; bu kapasitenin düşmesini ve kullanıcıların ilgili web sitesine çok yavaş bir şekilde erişmesine neden olur. Bunu; işlek bir caddede hızla akan trafik gibi düşünebiliriz. Eğer, yolu tek şeride düşürürseniz, trafik oldukça yavaş akar. Bant daraltma; bir web sitesine erişimin yavaşlatılmasıdır. Kullanıcılar aktif olarak siteye giriş yapabilir ancak bu oldukça zor ve yavaş bir şekilde olur. Bu yüzden, bazen internet hızında bir sorun olmamasına karşın, bazı web sitelerine giriş yapmak zorlaşır.