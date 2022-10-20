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Teknoloji Elon Musk'tan 'Türk İHA'ları sorusuna dikkat çeken cevap!
Teknoloji

Elon Musk'tan 'Türk İHA'ları sorusuna dikkat çeken cevap!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk kendisine yöneltilen "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" sorusuna "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır" şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 16:18:00 -
Elon Musk'tan 'Türk İHA'ları sorusuna dikkat çeken cevap!

Ssoyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Elon Musk, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına değindi.

"Katil drone'lar, Ukrayna'da üstünlük için yarışıyor" başlıklı AP haberini Twitter hesabından paylaşan Tesla ve SpaceX CEO'su, "I. Drone Savaşı" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk drone'ları en iyisi" yorumu

Musk bunun ardından gelen "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır."

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