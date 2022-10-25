Elon Musk'tan tek kelimelik tweet! Ukraynalılardan tepki

Son dönemde yeniden Twitter'ı satın alacağı haberleriyle gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Yunanca bir tweet attı. Tek kelimelik tweetin Türkçesi ise 'diyalektik' anlamına geliyor.

Diyalektik kavramı, kelime kökü diyalog ve etik kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamında kullanılıyor. Musk'ın tweeti kısa sürede Yunanistan'da gündem olurken, birçok kişi farkl tezler öne sürdü.

Bazı Ukrayna vatandaşları da Elon Musk'a tepki göstererek 'Şimdi de Yunanistan'a mı el atacaksın?' yazdı.