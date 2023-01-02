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Teknoloji Elon Musk'tan tarihe geçecek ifşa! "Hepsi ABD hükümetiyle çalışıyor"
Teknoloji

Elon Musk'tan tarihe geçecek ifşa! "Hepsi ABD hükümetiyle çalışıyor"

Twitter'ı satın aldıktan sonra sosyal medya sitesinin geçmiş yönetimleriyle ilgili ifşalara başlayan Elon Musk, bu kez tüm sosyal medya platformlarının kirli bilgisini ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 09:57:00 -
Elon Musk'tan tarihe geçecek ifşa! "Hepsi ABD hükümetiyle çalışıyor"

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan Elon Musk, kendinden önce platformda neler döndüğünü tek tek ifşa etmişti. Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yayınladığı belgeler, platformun seçimler, Ukrayna ve koronavirüs hakkındaki bilgileri gizlemek için FBI, CIA, Pentagon ve diğer devlet kurumlarıyla iş birliği yaptığını gösterdi.

Twitter CEO'su Elon Musk, tüm sosyal medya platformlarının içeriği sansürlemek için ABD hükümetiyle birlikte çalıştığını iddia etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, "Her sosyal medya şirketi, hükümetin önemli ölçüde dahil olduğu ve bazen de açık talimatıyla ağır bir sansür uyguluyor." dedi.

Ünlü milyarder, platformların içerikleri ABD federal kurumlarının "açık talimatıyla" kaldırdığını iddia etti.

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Yorumlar

gercekler

kurulan belirli sosyal medya grupları amerikanın egemenliği altında zaten sayın muskta acıklamış izleme altına alınır ilerde şantja acıktır bu önlenmeli helal sayın muskaa
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