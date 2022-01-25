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Ekonomi Elon Musk'tan kripto para paylaşımı! Piyasaları yeniden hareketlendirdi
Ekonomi

Elon Musk'tan kripto para paylaşımı! Piyasaları yeniden hareketlendirdi

Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Elon Musk'ın son paylaşımı kripto para piyasasını yeniden hareketlendirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Elon Musk, McDonald's'ı etiketleyerek Dogecoin ile ödeme kabul etmeleri halinde Happy Meal menüsü yiyebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 18:19:00 -
Elon Musk'tan kripto para paylaşımı! Piyasaları yeniden hareketlendirdi

Tesla ve SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk yine bir Dogecoin paylaşımı ile gündeme geldi. Kripto paralarla yakından ilgilenen Elon Musk Twitter hesabından McDonalds'ı etiketleyerek Dogecoin ile ödeme kabul etmeleri halinda canlı yayında menü yiyeceğini açıkladı.

Dogecoin yeniden hareketlendi

Dogecoin'e ilgisiyle bilinen Elon Musk'ın paylaşımı sonrası piyasa hareketlendi. Musk, paylaşımında McDonald's'ı etiketleyerek Dogecoin ile ödeme kabul etmeleri halinde Happy Meal menüsü yiyebileceğini ifade etti.

Dogecoin, Musk'ın paylaşımın ardından 0.13 dolardan 0.15 dolara kadar yükseldi. Kısa bir süre bu seviyelerde seyreden kripto para, daha sonra yavaş yavaş düşüşe geçerek 0.14 dolara geriledi.

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