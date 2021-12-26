Elon Musk'tan ilginç çıkış: Metaverse hile, benim çipim daha güvenli!

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, yaptığı açıklaması ile olay oldu. Metaverse ve Web 3.0’ı onaylamadığını söyleyen ve piyasada bunları “pazarlama hileleri” olarak adlandırarak, Neuralink’in (NEULNK) daha güvenilir bir hale geleceğinden söz etti.

The Babylon Bee ile yaptığı bir röportaj esnasında Metaverse ekosistemi hakkında açıklamalar yapan Musk, “Birçok insan bana inanıp güvense de ben bu Metaverse olayından pek fazla emin değilim.” dedi. İnsanların sanal dünyada yaşamak adına fiziksel dünyayı terk etmek zorunda kalacağı bir gelecek öngörmediğini söyleyen Musk, Neuralink’in daha iyi olduğunu ve kişisel deneyimlerine de dayanarak VR kulaklıkların video oyunları oynarken tutmasına neden olacağından bahsetti.

Asıl amacı bilgisayarları kullanarak fiziksel yeteneklerini eski haline getirmek ve geliştirmek için insanlarda beyin implantları oluşturmak olan bir nöroteknoloji şirketi olan Neuralink’i kuran Musk, şu anda Metaverse’nin zorlayıcı olmadığını düşünerek Web 3’ünde gerçeklikten çok pazarlama hilesi gibi geldiğini ifade etti.

Musk bunların yanında insanların VR kulaklıklarla dolaşmayı tercih etmeyeceklerini ve onları bırakmak istemeyeceklerini de belirterek, kripto para alanını “bozulamaz” bir yer olarak ve temelde merkezi bir hükümetin otoritesini sınırlamaya yönelik olarak nitelendirerek, bugünün en etkili Dogecoin (DOGE) destekçisi statüsünü kazandı.