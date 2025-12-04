  • İSTANBUL
Elon Musk’tan çılgın proje! Las Vegas’ta trafiğe takılmayan Tesla tünelleri şaşırttı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Elon Musk, Las Vegas’ta yalnızca Tesla araçlarının kullanabileceği özel bir tünel inşa etti.

Elon Musk, Las Vegas’ta sadece Tesla araçlarının geçebileceği, trafiğe takılmadan hızla yol alınmasını sağlayacak özel bir tünel inşa etti.

Tünel, şehir içi yoğun trafiği bypass ederek sürücülere konforlu ve hızlı bir ulaşım imkânı sunuyor. Musk’ın projeyi “geleceğin şehir içi ulaşımı” vizyonuyla hayata geçirdiği belirtiliyor.

Şehrin farklı noktalarını birbirine bağlayan tünel, Tesla sahiplerine özel olarak tasarlanmış sensörler ve otomasyon sistemleriyle destekleniyor.

