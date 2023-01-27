  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den 6'lı masaya 'Erdoğan' cevabı

O dev şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak! İşten çıkarma dalgası yayılıyor: Milyonluk şirket kervana katıldı!

Hükümet vatandaşı rahatlattıkça bunlar bağırıyor! Seçim şimdiden elden mi gitti?

Bill Gates'ten Ukrayna'ya ağır suçlama! Batı basını sansürledi

Rusya'dan üstü kapalı tehdit! "Savaşa dahil olurlar"

Numan Kurtulmuş'tan tepki: Bu bir insanlık suçu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü! Bir parti daha Cumhur İttifakı'na katılım sürecinde

Türk bilim adamları Türkiye'de buldu: Heyecanlandıran tarihi keşif! Yeni bir bitki türü keşfedildi

Bayraktar SİHA'ların yanına takviye! Ukrayna "çok ihtiyacımız var" deyip duyurdu

Ticaretle ilgili torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Medya Elon Musk'tan büyük sahtekârlık! Yazıklar olsun sana
Medya

Elon Musk'tan büyük sahtekârlık! Yazıklar olsun sana

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın foyası ortaya çıktı. Tesla'nın sürücüsüz araç gösterisinin sahtekârlıkla hazırlandığını içeriden bir mühendisin açıkladığını belirten Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Şeker, "Tesla gibi dev bir şirketten bu türden yanlış bir hareket beklemezdik" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 09:26:00 -
Elon Musk'tan büyük sahtekârlık! Yazıklar olsun sana

 

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın foyası ortaya çıktı. Tesla'nın sürücüsüz araç gösterisinin sahtekârlıkla hazırlandığını içeriden bir mühendisin açıkladığını belirten Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Şeker, "Tesla gibi dev bir şirketten bu türden yanlış bir hareket beklemezdik" ifadelerini kullandı. 

Şeker, özetle şunları kaydetti:

"Tesla da yalancı çıktı. Sürücüsüz araç gösterisinin sahtekârlıkla hazırlandığını içeriden bir mühendis açıkladı. İçeri demekten kastımız cezaevi değil, şirketin içi. Orada görevli üst düzey bir mühendisti konuşan.

Planlı bir sürüşmüş. Tamamen otomatik pilot değilmiş.

Ayrıca böyle olmasına rağmen, araç otoparkta sağa sola çarpmış.

Sanayide tanıdık bir ustaya götürmemişlerdir büyük ihtimal.

KAN KOKUSU

Tesla gibi dev bir şirketten bu türden yanlış bir hareket beklemezdik.

Beklemez miydik?

“Kan kokusu almış köpek balığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış emperyalistlerdir” demişti bir İrlandalı.

Kendilerine göre ‘Ortadoğu’ dedikleri bölgeyi yangın yerine çevirdiler.

Petrol bitene kadar duman tütecek.

Petrolden başka her türlü gelir kaynağı da sonuna kadar kullanılacaktır şüphesiz.

Gerek yalan dolanla, gerek başka araçlarla, başka yöntemlerle.

Emperyalizmin en önde gelen vasfı, gözü dönmüşlük.

Para kazanılacaksa başka bir şey görmezler.

Yaptıkları hayır işleri de reklâmdan ibarettir, göstermeliktir ve mecburiyete dayalıdır.

Azılı bir kapitalistin aynı zamanda emperyalistin gözünde, dolar işaretinden başka bir şey varsa, o ya avro ya sterlin işaretidir. (...)"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23