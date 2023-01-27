Elon Musk'tan büyük sahtekârlık! Yazıklar olsun sana

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın foyası ortaya çıktı. Tesla'nın sürücüsüz araç gösterisinin sahtekârlıkla hazırlandığını içeriden bir mühendisin açıkladığını belirten Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Şeker, "Tesla gibi dev bir şirketten bu türden yanlış bir hareket beklemezdik" ifadelerini kullandı.

Şeker, özetle şunları kaydetti:

"Tesla da yalancı çıktı. Sürücüsüz araç gösterisinin sahtekârlıkla hazırlandığını içeriden bir mühendis açıkladı. İçeri demekten kastımız cezaevi değil, şirketin içi. Orada görevli üst düzey bir mühendisti konuşan.

Planlı bir sürüşmüş. Tamamen otomatik pilot değilmiş.

Ayrıca böyle olmasına rağmen, araç otoparkta sağa sola çarpmış.

Sanayide tanıdık bir ustaya götürmemişlerdir büyük ihtimal.

KAN KOKUSU

Tesla gibi dev bir şirketten bu türden yanlış bir hareket beklemezdik.

Beklemez miydik?

“Kan kokusu almış köpek balığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış emperyalistlerdir” demişti bir İrlandalı.

Kendilerine göre ‘Ortadoğu’ dedikleri bölgeyi yangın yerine çevirdiler.

Petrol bitene kadar duman tütecek.

Petrolden başka her türlü gelir kaynağı da sonuna kadar kullanılacaktır şüphesiz.

Gerek yalan dolanla, gerek başka araçlarla, başka yöntemlerle.

Emperyalizmin en önde gelen vasfı, gözü dönmüşlük.

Para kazanılacaksa başka bir şey görmezler.

Yaptıkları hayır işleri de reklâmdan ibarettir, göstermeliktir ve mecburiyete dayalıdır.

Azılı bir kapitalistin aynı zamanda emperyalistin gözünde, dolar işaretinden başka bir şey varsa, o ya avro ya sterlin işaretidir. (...)"