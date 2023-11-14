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Gündem Elon Musk’tan 2. Çıkış Avrupa iç savaşa gidiyor
Gündem

Elon Musk’tan 2. Çıkış Avrupa iç savaşa gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-14 08:28:00 -
Elon Musk’tan 2. Çıkış Avrupa iç savaşa gidiyor

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Avrupa'nın bir iç savaşa doğru gittiğini belirtti.

İş insanı Elon Musk, X sosyal medya platformunda (eski Twitter) İngiltere'de mültecilerle milliyetçilerin kavgasını gösteren bir video için yorum yaptı. Musk, sık sık mülteci karşıtı videolar paylaşan RadioGeona hesabındaki videoya, "Sanırım Avrupa iç savaşa doğru gidiyor" yorumunu yaptı.

DAHA ÖNCEDE MÜLTECİLER KONUSUNU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Elon Musk, yakın zamanda da ABD'ye mülteci akınından dolayı hükümeti göreve çağırmış, ardından Meksika sınırına gitmişti. Sınırdaki sorunlara dikkat çeken Musk, ABD'li siyasetçilerin ülkenin sınır dururken Ukrayna'yla daha fazla ilgilenmesini eleştirmişti.

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