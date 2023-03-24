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Medya Elon Musk'la ilgili bomba "Habertürk" iddiası! “Ne diyelim sana” deyip böyle duyurdu
Medya

Elon Musk'la ilgili bomba "Habertürk" iddiası! “Ne diyelim sana” deyip böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-24 10:35:00 -
Elon Musk'la ilgili bomba "Habertürk" iddiası! "Ne diyelim sana" deyip böyle duyurdu

Dün Twitter'ın, Türkiye siyasetinin birinci konusu olan Yavuz Ağıralioğlu olayını "gündemden", yani TT listesinden kaldırdığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bu skandal, Twitter'ın 14 Mayıs seçimlerine müdahalesinin en net fotoğrafıdır" dedi.

 

Dün Twitter'ın, Türkiye siyasetinin birinci konusu olan Yavuz Ağıralioğlu olayını "gündemden", yani TT listesinden kaldırdığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bu skandal, Twitter'ın 14 Mayıs seçimlerine müdahalesinin en net fotoğrafıdır" dedi. 

Altınok, şunları kaydetti:

"Ne diyelim sana Elon Musk?
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Ne umutlarla geldin, günün sonunda koskoca Twitter'ı, 6'lı Masa'yı dizayn ediyoruz diye övünen, Ağıralioğlu'nun konuşmasını canlı girmeye çekinen İyi Parti'nin Habertürk'üne çevirdin."

 

 

 

 

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Yorumlar

Kürşat

Reis bu Elon mask denilen tapınakçının damına koy buna güvenme...acil önlem alınması lazım...
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