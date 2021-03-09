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Teknoloji Elon Musk’ın yeni projesini eleştirdiler
Teknoloji

Elon Musk’ın yeni projesini eleştirdiler

Tesla ve SpaceX’in sahibi milyarder İş adamı Elon Musk’ın dünyanın her yerine kablosuz hızlı ve ucuz internet sistemi ABD'nin Maine eyaletinde bağlantı kopukluklarına neden olduğu için eleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 23:06:00 -
Elon Musk’ın yeni projesini eleştirdiler

ABD'nin kırsal bölgelerine ucuz ve hızlı internet sağlayabilmesinin proje hedeflerinin biri olduğu söylense de Starlink hizmetiyle ilgili çeşitli eleştiriler yapılmaya başlandı.

Government Technology tarafından yapılan habere göre ABD'nin Maine eyaletinde bulunan ve Starlink hizmetinden yararlanan ilk kullanıcılıar, Starlink internet hizmetinin yüksek maliyetinin ve bağlantılarının kesilmesinin, Maine'de yüksek hızlı internet sorununa katkıyı sınırlandıracağını düşünüyor.

SpaceX şirketi Starlink hizmeti ile kırsal alanlara geniş bant internet hizmeti sağlamak için federal fon desteği almıştı. Ancak haberde, projenin daha fazla kullanıcıya ulaştığında yüksek hızı koruyup korumayacağına dair bir netlik olmadığının düşünüldüğü belirtildi. Şu anda SpaceX'in, dünya çapında 10 bin kullanıcıya ulaştığı biliniyor.

Maine eyaletinden olan ve Starlink internet hizmetini test eden üst düzey bir yetkilinin, Starlink uydu internetinin bir seçenek olduğunu ancak her soruna çözüm olmadığını söylediği aktarıldı.

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