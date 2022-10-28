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Dünya Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Trump'tan olay açıklama: Radikal sol akıl hastaları ve manyaklar...
Dünya

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Trump'tan olay açıklama: Radikal sol akıl hastaları ve manyaklar...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, Twitter'ın artık "mantıklı ellerde" olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 20:29:00 -
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Trump'tan olay açıklama: Radikal sol akıl hastaları ve manyaklar...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu “Truth Social” üzerinden yaptığı paylaşımda, Twitter’ın Musk’a satılmasını değerlendirdi.

Twitter’ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini belirten Trump, “Twitter’ın şimdi artık daha mantıklı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum.” değerlendirmesini yaptı.

Trump’ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre baskınının ardından “baskını teşvik ettiği” gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social’ı kurmuştu.

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