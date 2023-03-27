Elon Musk'ın Twitter’ı eridi

Geçtiğimiz yılın sonlarında Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, yeni bir e-postada şirketin mali durumu hakkında konuştu. Twitter’ın değerinin 20 milyar dolara kadar düştüğünü kabul eden CEO, platform için çalışanlardan “ters bir başlangıç” istedi.

Elon Musk: Twitter, 20 milyar dolar değerinde

Elon Musk, Twitter’ın, satın aldığı miktarın yarısından bile daha az değerli hale geldiğini kabul etmesiyle gündem oldu. Çalışanlara hisse senetleri hakkında gönderdiği bir e-postada Musk, “kasadaki paranın bitmesine yaklaşık 4 ay kaldığını” söyleyerek radikal değişikliklerin gerekli olduğunu belirtti.

Çalışanların mali teşviklerinin şirketle uyumlu olması gerektiğini ve çaşlışanlara ödenecek hisse senedi hibelerinin tekrar düşünüleceğini yazdı. Twitter’ı satın aldığı 44 milyar dolara kıyasla çok daha az olan 20 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştığını da sözlerine ekledi.

Bu gerilemeye rağmen, Twitter CEO’su platformun 250 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşacağını düşünüyor. Önlerinde “açık ama zor bir yol” gördüğü söyleyen Musk, buna rağmen çalışanların hisselerini satabileceklerini de ifade etti.

Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter’da kemer sıkma politikasına geçilmişti. Buna göre 7500 çalışandan sadece 1300’ü şirkette tutuldu. Ofisteki eşyaların satışa çıkarıldığı ve hatta ofis kirasının bile ödenmediği ortaya çıktı.

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Twitter aynı zamanda finansal sorun ile karşı karşıya kaldı. Social Media Today’in bir raporuna göre, Twitter’ın 2022’nin ikinci çeyreğindeki işletme maliyetleri toplam harcama olarak 730 milyon dolara ulaştı.