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Aktüel Elon Musk’ın Twitter planı: Gizli raporda gerçekler ortaya çıktı! Duyan şoke oldu
Aktüel

Elon Musk’ın Twitter planı: Gizli raporda gerçekler ortaya çıktı! Duyan şoke oldu

Elon Musk son günlerde Ukrayna konusundaki çıkışlarıyla gündemde olsa da, milyarder iş insanının Twitter’ı satın alma hamleleri de devam ediyor. Davalara konu olan ve yılan hikâyesine dönen Musk-Twitter yakınlaşması ortaya çıkan son raporla bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 16:23:00 - 2022-10-21 16:36:02
Elon Musk’ın Twitter planı: Gizli raporda gerçekler ortaya çıktı! Duyan şoke oldu

Elon Musk’ın Twitter’la yaptığı 44 milyon dolarlık anlaşmanın dava süreci geçtiğimiz ayların en çok konuşulan gündem maddelerindendi.

Musk'ın nihayetinde şirketi devralması durumunda nelerin planlandığıyla ilgili Haberler Twitter’ın zaten büyük zorluklardan geçtiği bir dönemde geldi.

TWITTER: GENEL KRİZDEN ETKİLENDİK

Şirket, temmuz ayında iş alımları yavaşlattığını açıklamış; durumunsa teknoloji endüstrisini saran ve birçok işten çıkarmaya sebep olan krizden kaynaklı olduğunun altını çizmişti.

Dün gece geç saatlerde Bloomberg’in bildirdiğine göre Twitter tarafından dağıtılan dahili bir notta çalışanlara 'şirket çapında herhangi bir Işten Çıkarma planı olmadığı' bildirildi.

Ancak bir yandan kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmelere ve belgelere atıfta bulunulan bir rapora göre, şirketin sahibi kim olursa olsun önümüzdeki aylarda işten çıkarmalar bekleniyor.

İDDİAYI WASHINGTON POST GÜNDEME GETİRDİ

Üstelik Washington Post'un bildirdiğine göre Elon Musk, potansiyel yatırımcılara sosyal medya şirketini devralma anlaşmasının bir parçası olarak Twitter personelinin yaklaşık yüzde 75'ini ortadan kaldırmayı planladığını söyledi.

Öte yandan, Musk ile olan satın alma karmaşası yüzünden şirketteki düşük moral iyice beter hale geldi ve çalışanların kalabalık gruplar halinde işten ayrılmalarına yol açtı.

DAVA SÜRECİ ŞİDDETLİ TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Twitter, Musk'ın 44 milyar dolarlık devralma anlaşmasından uzaklaşmaya çalışmasının ardından, bu ayın başlarında rotayı tersine çevirmeden ve her şeye rağmen satış operasyonuna devam edeceğini söylemeden önce milyarderle aylarca yasal bir savaşa tutuşmuştu.

Washington Post'un haberinde yer alan detaylara göre, sosyal medya şirketindeki insan kaynakları personeli, çalışanlara toplu işten çıkarmalar planlamadıklarını söyledi, ancak belgeler, Musk'ın şirketi satın almayı teklif etmeden önce personeli işten çıkarmak ve altyapı maliyetlerini azaltmak için kapsamlı planları olduğunu gösterdi.

ÖNCE YÜZDE 25, SONRA YÜZDE 75 DENDİ

Kulislerden yayılan fısıltılara göre Twitter'ın mevcut yönetimi gelecek yılın sonuna kadar personelin yüzde 25'ini işten çıkarmayı planlarken, yeni rapor Musk'ın Twitter'ın 7.500 çalışanını yaklaşık 2.000 kişilik bir 'iskelet personele' indirmek istediğini ortaya koydu.

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