Gram altın ne kadar oldu? Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor! Piyasadaki son durum

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları, üst üste ikinci haftada da kayıp vermeye hazırlanırken ABD Hazine tahvilleri on yıldan uzun sürenin zirvesine tırmanarak altının çekiciliğini düşürdü.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1622 dolar civarında seyrediyor. Altında kayıp bu hafta yüzde 1,2 oldu

İç piyasada gram altın 970 lira, çeyrek altın 1634 lira, cumhuriyet altını 6 bin 725 liradan satılıyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 973,4 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 970 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın, piyasalarda 1562 seviyesinden işlem görürken cumhuriyet altını 6625 liradan satılıyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.562 lira, Cumhuriyet altını da 6.625 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.622 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini belirterek, küresel çapta güçlenen doların da altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

"ŞAHİN" POLİTİKALARI DEVAM EDERSE FAİZ ARTACAK

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,2710 ile Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü anımsatan analistler, merkez bankası yetkililerinin "şahin" açıklamalarının sürmesi ile varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların bir müddet daha gündemde kalacağını kaydetti.

KASIMDA FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 1-2 Kasım'daki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, aralıkta da faizleri aynı ölçüde yükselteceğine dair fiyatlamaların güçlendiğini vurgulayarak, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 ve 1.580 doların destek, 1.650 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini belirterek, küresel çapta güçlenen doların da altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar için işte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Ekim Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 913,15 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 907,12 TL alış, 214,36 Tl satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 710,49 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 709,03 TL alış, 709,18 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 653,42 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 543,00 TL alış, 650,43 TL satış fiyatından işlem görüyor.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

İlginizi çekebilir → Cuma hutbesi Diyanet: 21 Ekim 2022! Haftanın Cuma hutbesi konusu "komşuluk hukuku"! Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Dünyanın en şiddetli kar yağışı olacak mı? Yarın hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İstanbul kar uyarısı son dakika → TIKLAYINIZ