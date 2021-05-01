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Ekonomi Elon Musk'ın Bitcoin'den kazandığı para ortaya çıktı!
Ekonomi

Elon Musk'ın Bitcoin'den kazandığı para ortaya çıktı!

Elon Musk ve Tesla'nın kripto para macerası tam gaz devam ediyor. Tesla, ürettiği araçlardan elde ettiği gelirin fazlasını, Bitcoin üzerinden sağladığını resmi olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:16:00 - 2021-05-01 21:17:29
Elon Musk'ın Bitcoin'den kazandığı para ortaya çıktı!

Elon Musk'ın Tesla'sı, bu yılın başında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurmuştu. Yaptığı bu yatırım, firmaya büyük bir servet kazandırmış gibi görünüyor. Tesla'nın şu an kasasında 2,48 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyor.

Otomobil üreticisi, bu yılın Ocak ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bir başvuruda, "getirilerini daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek için daha fazla esneklik kazandırmak amacıyla" sağlamak için yatırım politikasını güncellediğini açıklamıştı.

Tesla aynı zamanda artık ödemeleri Bitcoin üzerinden de kabul edeceğini açıklamış, bu açıklama da kripto para biriminin fiyatını daha da yükseltmişti. Firma henüz Bitcoin ile ödeme almaya başlamadı, ancak destek sayfalarında diğer kripto paraların kabul edilmeyeceğini açıkça yazdı. Açıklama şu şekilde: "Tesla sadece Bitcoin'i kabul ediyor - Bitcoin fork ürünlerini (Bitcoin Cash ve Bitcoin SV gibi) veya diğer dijital varlık türlerini kabul etmiyor. (Cüzdanımız diğer dijital varlıkları almayacak ve hatta tespit etmeyecektir.) Lütfen yap Bize sadece Bitcoin gönderdiğinizden emin olun çünkü gönderilen diğer tüm dijital varlıklar kaybolabilir veya yok edilebilir (ve bu olursa biz sorumlu değiliz)."

SEC'e ilk çeyrek performansıyla ilgili yeni bir dosya gönderen Tesla, cüzdanındaki Bitcoin varlığının piyasa değerinin 31 Mart itibarıyla 2,48 milyar dolar olduğunu açıkladı. Firma, şu anda tüm Bitcoin varlığını elden çıkarsa, bir yıl içinde 1 milyar dolar kar elde etmiş olacak. Şu anda böyle bir plan bulunmuyor ancak birinci çeyrekte yaklaşık yüzde 10'luk bir satış gerçekleştirmişti.

Tesla'nın bu kadar büyük miktarda Bitcoin satın alması, kripto para birimine olan güveni artırmış ve fiyatının yükselmesine neden olmuştu. Tesla'dan sonra başka firmalar da Bitcoin'e yatırım yapmaya başladı.

 

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