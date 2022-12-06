Elon Musk’ın ‘beyin çipi’ üreten şirketine hayvan deneyleri soruşturması şok etti! Binlerce hayvan öldü

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın yönettiği ve beyin çipi üreten şirket Neuralink’e hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerde gereksiz acı ve ölümlere sebep olduğu gerekçesiyle federal soruşturma açıldı.

2016’da kurulan ve Musk’ın da kurucuları arasında bulunduğu Neuralink beyin aktivitelerini eş zamanlı olarak kaydedip uyaran bir çip geliştiriyor. Çipin ağır omurilik yaralanmaları ve nörolojik bozuklukların tedavisi için kullanılması amaçlanıyor.

Reuters’ın ulaştığı belgelere göre ve tanıklıklara göre, şirketin çalışanları Neuralink hakkında, Musk’ın baskısı yüzünden hayvan deneylerinin aceleye getirildiği ve hayvanların gereksiz acı ve ölümlerine neden olduğu suçlamasıyla şikayette bulundu. Bunun ardından geçtiğimiz aylarda bir federal savcının talebi üzerine ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettişi tarafından potansiyel “hayvan refahı ihlalleri”gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Musk,2020’de insan deneylerine başlamayı planladığını duyurmuş, daha sonra bunu 2021’e çekmişti. 2021 sonundaysa, 2022’de insanlara çip takmaya başlayacaklarını açıkladı. Son olarak geçen hafta Neuralink tarafından geliştirilen beyin çipinin, altı ay içinde insan klinik denemelerine başlamasını beklediğini söyledi.

ABD’li milyarderin ‘hedefi tutturmak’ için çalışanlara ‘hızlanmaları’ konusunda baskı yaptığı ve bu nedenle hayvan ölümlerinin ve başarısız deneylerin sayısının da hayvanların duyduğu acının da arttığı belirtiliyor. Soruşturma da bu nedenle açılmış durumda.

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1500 hayvanı ‘deney yaparken’ öldürdüler

Reuters tarafından incelenen kayıtlara ve Neuralink’in hayvan testi operasyonları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kaynaklara göre, şirket 2018’den bu yana yapılan deneylerin ardından 280’den fazla koyun, domuz ve maymun da dahil olmak üzere yaklaşık 1500 hayvanı öldürdü. Kaynaklar, şirketin test edilen ve öldürülen hayvan sayısına ilişkin kesin kayıtlar tutmaması nedeniyle bu rakamı kaba bir tahmin olarak nitelendirdi.

Hayvan ölümlerinin toplam sayısı, Neuralink’in düzenlemeleri veya “standart araştırma uygulamalarını” ihlal ettiğini göstermiyor. Pek çok şirket, insan sağlığı hizmetlerini geliştirmek için deneylerde rutin olarak hayvanları kullanıyor ve deneyler tamamlandığında onları öldürüyor. Neuralink çalışanlarının aktardığına göre Musk’ın baskısından dolayı hayvan ölümleri, bu şirketin uygulamalarında çok daha fazla.

Sıçan, fare ve domuzlar da deneylerde kullanılıyor

Neuralink ayrıca sıçanlar ve fareleri de araştırmalarında kullanıyor. Nöroteknoloji şirketi, beyni doğrudan bilgisayarlarla bağlantılı hale getiren arayüzler geliştirmeyi amaçlıyor. Ara yüzün nörolojik sorunları olan kişilerin telefonlarını ve bilgisayarlarını zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacağı düşünülüyor.

Neuralink 2020’de beynine bozuk para büyüklüğünde bir çip takılmış olan dişi bir domuzu ve 2021’de beyninde çip olan ve Pong oynabildiği iddia edilen bir maymunu tanıtmıştı. Şirket daha sonra bu maymunun öldüğünü doğrulamış ancak hayvan refahı düzenlemelerini ihlal ettiği iddialarını reddetmişti.

Reuters’a göre son yıllarda yapılan ve 86 domuz ile iki maymunun kullanıldığı dört deneyde insan hataları yapıldı. Mevcut ve eski çalışanlardan üçü, hataların deneylerin araştırma değerini zayıflattığını ve deneylerin tekrarlanmasını gerektirerek daha fazla hayvanın öldürülmesine yol açtığını söylüyor.

Üç kişi, bu hataları yoğun baskı ortamında çalışan bir deney ekibinin hazırlık eksikliğine bağladı. Reuters tarafından görülen bir e-postada, bir Neuralink çalışanı, meslektaşlarına kızgın bir şekilde, aceleye getirilmiş programın, çalışanların son teslim tarihlerine yetişebilmek için aşırı stres altında çalışmalarına neden olduğunu söylüyor. Çalışan, bu durumun ameliyatlardan önce son dakika değişiklikler yapılmasına neden olarak hayvanlar açısından riskleri arttırdığını belirtiyor.

Diğer çalışan ifadelerine göre, önlenebilecek hayvan ölümlerine yol açan hatalar arasında 2021’de yapılan bir çalışmada 60 domuzdan 25’inin kafalarına yanlış boyutta cihazlar takılması ve bunun sonucunda ölmeleri bulunuyor. Şirketin bu deneyi 36 koyunla tekrarladığı ve hayvanların tamamının öldüğü belirtiliyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa ve Reuters tarafından incelenen belgelere göre, diğer iki implant operasyonu sırasında, personel Neuralink cihazını iki farklı domuzun yanlış omurgasına yerleştirdi.

Habere göre, bir diğer şirket içi yazışmada Neuralink CEO’su Musk, bu yıl başında çalışanlara felçli birinin tekrar yürümesini sağlayan bir elektrikli implant geliştiren İsviçreli araştırmacılar hakkında bir haber makalesi gönderdi. Musk 8 Şubat tarihinde yerel saatle sabah 6:37 ve 6:47 arasında gönderdiği mesajda, “İnsanların günlük hayatta tekrar ellerini kullanmasını ve yürümesini sağlayabiliriz! Genel olarak, yeterince hızlı hareket etmiyoruz. Bu beni deli ediyor!” dedi.

Aktarılan çalışan ifadelerine göre Musk, Neuralink’te insanlara başlarına bir bomba tutturulmuş gibi çalışmalarını söyleyerek ya da ilerleme sağlayamazlarsa kendisinin bir “piyasa başarısızlığını” tetikleyeceğini belirterek onları baskı altına alıyordu.

Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'nın başkenti Pretoria şehrinde dünyaya gelmiştir. Ünlü rapçi, Elon Musk'ın yarı Çinli ve bir klon olduğunu ileri sürülmüştü.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, SpaceX ve Tesla'nın dışında birçok farklı şirketin de sahibi. Son olarak Twitter'ı satın alan Musk'ın kurduğu girişimlerden biri de Neuralink Corp. Beyin implantları geliştiren şirketin kısa süre içerisinde insanlı deneylere başlayacağı açıklanmıştı.